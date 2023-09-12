الثلاثاء 27 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023 |
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"رائحة صفقة".. في المطار من صالون الشرف الى الطائرة 100 دولار؟

منذ دقيقتين
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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أكد النائب وليد البعريني على منصة “إكس” أن “ما يحصل في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري غير مقبول”.

وسأل: “بأي منطق تتقاسم الدولة رسم استعمال الصالون مناصفة بينها وبين شركة تاكسي تعمل على توصيل الراكب من الصالون إلى الطائرة لمسافة لا تزيد عن 500 متر مقابل 100 دولار أميركي، وتحصل الدولة على 100 دولار مقابل استعمال صالون الشرف؟

وقال: “هناك رائحة صفقة خلف هذا الموضوع، ويجب كشف تفاصيلها والمستفيدين منها. أطالب رئيس لجنة الأشغال بفتح هذا الملف ومباشَرة التحقيق فيه، كذلك سأتوجّه بسؤال للحكومة وسأقدِّم إخبارًا للنيابة العامة.”

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