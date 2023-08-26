السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"

منذ ساعة واحدة
صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

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نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان سيف النيادي عبر حسابه على منصة “X”صورة غاية في الروعة والجمال التقطها للعاصمة اللبنانية بيروت من الفضاء.

وعلق النيادي على الصورة الساحرة بالقول:

“يا ست الدنيا يا بيروت”

سلامٌ إلى المدينة التي تتنفس فنًّا، وتراثًا، وثقافة، وجمالًا.. وسلام إلى لبنان الحبيب وطن فيروز، وإلى أهله الطيبين.”

وحصدت صورة بيروت التي نشرها رائد الفضاء الإماراتي تفاعلاً كبيراً ولافتاً على منصة “X” فيما أعاد مئات آلاف الناشطين نشر الخبر على صفحاتهم الخاصة.

وسلطان النيادي هو رائد فضاء إماراتي، وهو بالإضافة إلى زميله هزاع المنصوري، أول رائدي فضاء إماراتيّين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

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