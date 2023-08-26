رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان سيف النيادي عبر حسابه على منصة “X”صورة غاية في الروعة والجمال التقطها للعاصمة اللبنانية بيروت من الفضاء.

وعلق النيادي على الصورة الساحرة بالقول:

“يا ست الدنيا يا بيروت”

سلامٌ إلى المدينة التي تتنفس فنًّا، وتراثًا، وثقافة، وجمالًا.. وسلام إلى لبنان الحبيب وطن فيروز، وإلى أهله الطيبين.”

"يا ست الدنيا يا #بيروت" 🇱🇧 سلامٌ إلى المدينة التي تتنفس فنًّا، وتراثًا، وثقافة، وجمالًا.. وسلام إلى #لبنان الحبيب وطن فيروز، وإلى أهله الطيبين. pic.twitter.com/QTk13hk11w — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) August 26, 2023

وحصدت صورة بيروت التي نشرها رائد الفضاء الإماراتي تفاعلاً كبيراً ولافتاً على منصة “X” فيما أعاد مئات آلاف الناشطين نشر الخبر على صفحاتهم الخاصة.

وسلطان النيادي هو رائد فضاء إماراتي، وهو بالإضافة إلى زميله هزاع المنصوري، أول رائدي فضاء إماراتيّين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.