رائد خوري: "خطة ماكنزي جاهزة استعملوها"

غرد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري على حسابه عبر تويتر بالقول: “طريقة واحدة فقط للخروج من أزمتنا: خطة إقتصادية متكاملة. خطة تحفز القطاعات الإنتاجية، تشجع على التصدير، تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تنمي السياحة. الهدف الأساسي: إدخال العملة الصعبة إلى لبنان. خطة ماكنزي جاهزة، استعملوها”.

طريقة واحدة فقط للخروج من أزمتنا: خطة إقتصادية متكاملة! خطة تُحفّز القطاعات الإنتاجية، تُشجّع على التصدير، تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تُنمي السياحة! الهدف الأساسي: إدخال العملة الصعبة إلى لبنان. خطة ماكنزي جاهزة، استعملوها!https://t.co/f3wL7PrfZJ — RaedKhoury (@RaedKhourylb) June 2, 2021