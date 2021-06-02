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رائد خوري: "خطة ماكنزي جاهزة استعملوها"

2 - يونيو - 2021
الوزير السابق رائد خوري

الوزير السابق رائد خوري

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غرد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري على حسابه عبر تويتر بالقول: “طريقة واحدة فقط للخروج من أزمتنا: خطة إقتصادية متكاملة. خطة تحفز القطاعات الإنتاجية، تشجع على التصدير، تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تنمي السياحة. الهدف الأساسي: إدخال العملة الصعبة إلى لبنان. خطة ماكنزي جاهزة، استعملوها”.

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