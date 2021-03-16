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رابطة أساتذة التعليم الثانوي تؤجل اعتصام الغد

16 - مارس - 2021
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان

رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان

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اعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي تأجيل اعتصام غد الأربعاء 17 آذار الجاري الى موعد يحدد لاحقا، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر فيها البلاد، وما يرافقها من قطع الطرقات وأزمة المحروقات، وتلبية لطلب مجالس الفروع والعديد من الأساتذاعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي

تأجيل اعتصام غد الأربعاء 17 آذار الجاري الى موعد يحدد لاحقا، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر فيها البلاد، وما يرافقها من قطع الطرقات وأزمة المحروقات، وتلبية لطلب مجالس الفروع والعديد من الأساتذة، ما يتسبب بعدم وصولهم إلى مكان الاعتصام أمام جمعية المصارف في بيروت.ة، ما يتسبب بعدم وصولهم إلى مكان الاعتصام أمام جمعية المصارف في بيروت

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