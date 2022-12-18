الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رابطة أساتذة التعليم المهني: للالتزام بالإضراب

منذ ساعة واحدة
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

A A A
طباعة المقال

دعت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، الى الالتزام بالاضراب يومي الإثنين والثلاثاء في 19 و20 من الحالي.

الرابطة أصدرت بياناً جاء فيه: “إستناداً إلى موقفنا المعلن عنه في البيان الصادر يوم الجمعة والذي حدّد الإضراب في 19 و20 من الحالي، في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة. تذكر الهيئة الإدارية للرابطة بهذا الموقف، وتؤكد للزميلات والزملاء الأساتذة ضرورة التزام الإضراب الذي يعبر من جهة عن توقف قسري عن عدم الحضور لتأدية الواجب الوظيفي، ومن جهة ثانية، عن الوجع الذي أصاب كلا منا بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة الناجم عنها الإرتفاع الجنوني للدولار، الذي قضى على القيمة الشرائية لرواتبنا التي لم تعد تكفي تغطية كلفة الإنتقال إلى مراكز عملنا”.

كما أفادت الهيئة الإدارية بأنها تتابع مع الجهات المعنية لا سيما في وزارة التربية والتعليم العالي كل الإجتماعات المتعلقة بدعم الأساتذة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

    المزيد من أخبار لبنان

    مستشفى حمود في صيدا
    بدء عملية تسليم جثمان الجندي الإيرلندي في مستشفى حمود في صيدا ‏
    وزير الصناعة جورج بوشيكيان
    بوشيكيان: لبنان المصدر الأول في الشرق الأوسط لهذه الصناعة
    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    مولوي من طرابلس: ننتخب "مفتي الجمع".. ونحن مسؤولون عن أمنكم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!
    لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم
    كأس العالم قطر ٢٢
    قبل أيام من حلم كأس العالم.. نكسة صحية للاعبي المنتخب الفرنسي!
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
    بعدما تجاوز الـ 43 ألفًا.. كيف أقفل سعر "الدولار الأسود" اليوم؟