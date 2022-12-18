رابطة أساتذة التعليم المهني: للالتزام بالإضراب

دعت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، الى الالتزام بالاضراب يومي الإثنين والثلاثاء في 19 و20 من الحالي.

الرابطة أصدرت بياناً جاء فيه: “إستناداً إلى موقفنا المعلن عنه في البيان الصادر يوم الجمعة والذي حدّد الإضراب في 19 و20 من الحالي، في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة. تذكر الهيئة الإدارية للرابطة بهذا الموقف، وتؤكد للزميلات والزملاء الأساتذة ضرورة التزام الإضراب الذي يعبر من جهة عن توقف قسري عن عدم الحضور لتأدية الواجب الوظيفي، ومن جهة ثانية، عن الوجع الذي أصاب كلا منا بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة الناجم عنها الإرتفاع الجنوني للدولار، الذي قضى على القيمة الشرائية لرواتبنا التي لم تعد تكفي تغطية كلفة الإنتقال إلى مراكز عملنا”.

كما أفادت الهيئة الإدارية بأنها تتابع مع الجهات المعنية لا سيما في وزارة التربية والتعليم العالي كل الإجتماعات المتعلقة بدعم الأساتذة وتحسين أوضاعهم المعيشية.