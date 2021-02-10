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رابطة أساتذة الثانوي: نتوافق مع رأي المجذوب بضرورة عدم الغاء الامتحانات الرسمية

10 - فبراير - 2021
المدارس

المدارس

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أوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، أننا “نتوافق مع رأي وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بضرورة عدم الغاء الامتحانات الرسمية لهذا العام، وذلك للحفاظ على المستوى الدراسي في لبنان”.

ولفت جباوي في تصريح تلفزيوني، الى أن “كل الأساتذة يعملون بجد كي نصل لنقيم تقييما جديا للطلاب والتقييم لا يكون الى بامتحانات رسمية”.

وأشار الى أنه “لا امتحانات أونلاين بل حضورية، وتأجيل الوقت الزمني للامتحانات مرتبط بالظروف الصحية، ولا يمكن أن نعطي إفادات على الإطلاق”.

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