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رابطة أساتذة المهني: التوقف عن التدريس الاسبوع المقبل حتى تحقيق المطالب

12 - ديسمبر - 2021
رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني

رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني

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أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، التوقف عن التدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي كافة، أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس المقبل في 13، 14، 15 و16 الحالي، وذلك لعدم توقيع المراسيم الرامية الى إعطاء الاساتذة المساعدة الاجتماعية ونصف الراتب ورفع أجر الساعة وزيادة بدل النقل.

ولفتت في بيان، الى أن “كلفة الانتقال باتت باهظة، وقد أثقلت كاهل الاستاذ والطالب على حد سواء، فراتبه يتبخر في غضون أيام معدودة، ولم يعد يكفي سد أدنى احتياجاته اليومية الاساسية، وعشية عطلة الاعياد أوصدت السلطة الابواب في وجوهنا وعلقت المساعدات الاجتماعية”.

من جهة ثانية، قررت الرابطة تمديد مهلة تسديد الاشتراكات حتى تاريخ 21/1/2022 ضمنا بسبب الظروف الاقتصادية وبعد المراجعات العديدة من قبل الأساتذة الراغبين في المشاركة في العملية الديمقراطية النقابية اقتراعا وترشيحا.

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