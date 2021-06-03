رابطة الأساسي لمعلمي دوام بعد الظهر: عودوا الى التعليم المدمج

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان اجتماعاً عبر تطبيق zoom، واشارت في بيان، الى ان “الازمة الاقتصادية لاتزال تقلق راحة اللبنانيين بشكل عام والمعلمين بشكل خاص وتشغل بالهم من جراء التدهور الحاصل في تدني قيمة الأجور والرواتب، والغلاء المتوحش الذي إفترس أحلامهم ونغص عليهم عيشهم، وبالمقابل ما زال السياسيون يمعنون مماطلة وإستكبارا وطعنا بحق الوطن والمواطن، وما زال مخاض ولادة حكومة إنقاذية بعيدا، وأصبحنا نخشى أن يصل هذا اليوم وقد تحول الوطن إلى ركام ورماد”.

واستعرضت الهيئة “فحوى اجتماعها مع وزير التربية الذي أكد أن الإمتحانات الرسمية قائمة وبمواعيدها المحددة وفقا للمذكرة الصادرة عن المدير العام للتربية، بالرغم من المعوقات التي تواجه التلامذة والتي إستعرضها الوفد أمام الوزير، لذلك تأمل الرابطة من زملائها المديرين والمعلمين بذل الجهود المضاعفة امام أبنائنا التلامذة ليتمكنوا من خوض هذا الاستحقاق وتكليله بالنجاح”.

كما وتم “استعراض للكلفة المالية المتوجبة على الدول المانحة وآلية دفع المستحقات للمعلمين والمساهمات لصناديق المدارس لدوام بعد الظهر، وبعد المتابعة الحثيثة والمستمرة مع المعنيين عن الملف في وزارة التربية افدنا أن تحويلها سيكون قريبا، لذلك تدعو الرابطة الزملاء في الدوام بعد الظهر إلى العوده يوم الإثنين المقبل إلى التعليم المدمج وفقا للقرار110 /2021”.