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رابطة الاساسي اكدت وقوفها الى جانب المتعاقدين

منذ 60 دقيقة
المدارس

المدارس

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اعلنت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، وقوفها الى “جانب الزملاء المتعاقدين والدفاع عن حقوق المعلمين بكافة مسمياتهم، وتجاه التلميذ والأهل”.

وتمنت على “المعنيين في وزارة التربية إعتماد الآلية التالية:
– أن يوزع الدوام المدرسي على 6 أيام بمعدل 5 حصص يوميا بما لا يزيد عن 30 دقيقة للحصة الواحدة.
– أن يتم إعتماد توقيت مختلف لكل حلقة تعليمية بين الساعة الثامنة والساعة الرابعة.
وفي ذلك نكون قد راعينا الامور التالية:
– إتمام عقود المتعاقدين لضمان إحتساب كامل ساعاتهم خاصة في هذه الظروف الصعبة، وتنفيذ عملية التعليم عن بعد بمراقبة مدير المدرسة والجهات الرقابية.
– خففنا من ساعات مكوث الطالب مقابل الشاشة.
– جمعنا بين حق المعلم وحق التلميذ وساعدنا في فرض الحجر المنزلي.
– ساعدنا في التخفيف عن كاهل الأهل في حال لم يكن في المنزل أكثر من جهاز لوحي واحد لأكثر من تلميذ”.

  • وختمت: “إن العام الدراسي هو عام استثنائي نتيجة الأوضاع الصحية، والضائقة الإقتصادية قد طالت جميع المواطنين وجعلتهم دون خط الفقر، وأن الزملاء المتعاقدين هم أكثر المتضررين منها، وسنبقى إلى جانبهم”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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