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رابطة التعليم الأساسي تطالب بتصحيح الرواتب لتستعيد قدرتها كما كانت عليه

منذ 37 دقيقة
رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان

رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان

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عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعا بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٤ وأصدرت البيان التالي:

لم يعد خافياً على أحد أن التعامل مع المعلمين يهدف الى إحراجهم لإخراجهم و ليكفروا بالوظيفة التي طالما كانت ملاذاً وأصبحت عبئاً وهذا سيدفع بهم إلى ترك العمل عندها تتحقق أمنية المسؤولين وتوصيات صندوق النقد الدولي بالخلاص من القطاع العام والقضاء على التعليم الرسمي.

انطلاقاً مما سبق فإننا في رابطة معلمي التعليم الأساسي نؤكد على الآتي:

١- نرفض ما حصل في تأخير رواتب المعلمين لشهر تموز وعدم إعطاء كامل المستحقات دفعة واحدة ، وأن التمادي في تأخير الرواتب الأربعة الى نهاية الشهر الحالي غير مقبول تحت أي سبب وأي عنوان من العناوين.

٢- نؤكد على ضرورة انتظام الرواتب وبدل النقل بشكل شهري ودون تأخير ونحمل وزارة المالية والحكومة مشكلة تأخير تأمين الاعتمادات اللازمة.

٣- حيث أنه يتم إعداد موازنة للعام الحالي فإننا نطالب بضرورة أن تلحظ تلك الموازنة تصحيحاً للرواتب بما يجعلها تستعيد قدرتها كما كانت عليه قبل الأزمة.

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