رابطة الطلاب: لاجراء امتحانات شهادة البكالوريا مع مراعاة الاوضاع

أكدت رابطة طلاب لبنان، في بيان اليوم، تأييدها لقرار وزارة التربية والتعليم العالي بإجراء امتحانات شهادة البكالوريا، “وذلك لان إعطاء الإفادات سينعكس سلبا على مستوى الجامعات، لكننا من الناحية الاخرى نطالب الوزارة بمراعاة اوضاع الطلاب في ظل الوضع الإقتصادي المزري، من خلال تأمين وصولهم إلى مراكز إجراء الإمتحانات، وتأمين القرطاسية لهم بالمجان، في ظل الوضع الصحي الراهن، والحفاظ على صحة الطلاب من خلال التشديد على التباعد الإجتماعي، وتوزيع الكمامات عليهم”.

وأشارت الى انها وزعت “العديد من بطاقات التشريج الخليوي على الكثير من تلامذة الشهادات، وسنستمر بإذن الله، بجهود فريقنا ومساعدة الخيرين وأصحاب الأيادي البيض من أبناء الوطن بتقديم المساعدات للطلاب، من اجل تأمين حياة تعليمية كريمة لهم، وندعوهم إلى التحلي بالصبر وعدم فقدان الامل، لأن وطننا بحاجة إلى شباب واع ومثقف للنهوض من جديد”.

ودعت كل التجمعات الشبابية والطالبية الى “الوقوف إلى جانب الطلاب وعدم سعيها لكسب شعبية على حساب مصلحة الطلاب”.

ونفت الرابطة دعوتها للاعتصام اليوم امام وزارة التربية.