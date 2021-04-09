الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رابطة المعلمين في "اللبنانية": للتوقف عن العمل والاعتصام الاثنين المقبل

9 - أبريل - 2021
جامعة رفيق الحريري

جامعة رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

أعلنت الهيئة التنفيذية لـ”رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية”، في بيان “التوقف عن العمل والاعتصام طوال نهار الاثنين المقبل كل أمام كليته او في مكتبه.

وتوجه البيان الى العاملين: “زميلاتنا وزملاؤنا في الجامعة اللبنانية، يا من أثبتم أنكم صوت الحق والقانون في وجه القرارات المتسرعة (لعدم مراعاة الوضع الصحي والاقتصادي)، ويا من كنتم الحرصاء على بيتكم، الجامعة لكل أبناء الوطن، وبعد أن قدمتم نموذجا حضاريا راقيا في الاعتصام السلمي يوم أمس الخميس، نرى من واجبنا أن نضعكم في أجواء المستجدات المتعلقة بمطالبكم.

بعد تحرك الامس، ولان هدف تحركنا ليس موجها ضد أحد، بل مجرد صرخة مواطن مظلوم يئن تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة، قررنا ترك باب للحوار والاتصالات وعدم التحرك نهار اليوم الجمعة. ولكن للاسف، هذه الخطوة الايجابية من قبلنا قوبلت بمزيد من الاصرار على التشبث بالقرار الشفهي الصادر عن الرئيس حتى وصل الامر الى رفض تحديد موعد للهيئة من أجل لقاء المعنيين والتباحث معهم في الملف.

و”عليه، وأمام هذا التعاطي مع أبناء الجامعة، ندعوكم إلى التوقف عن العمل والاعتصام طوال نهار الاثنين المقبل، كل أمام كليته او في مكتبه. وندعوكم أن تبقوا على أتم الاستعداد للتحركات القادمة”.

وناشدت الهيئة في بيانها رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب “مراجعة قراراته والاستماع إلى صوت أبنائه وإخوته لنسير معا في طريق الحق والقانون والعدل. وفي حال إصراره على القرار، فليتفضل بإعلانه رسميا في تعميم واضح ومكتوب حتى نتصرف قانونيا بما يناسب ذلك. أما إصدار القرارات وفرضها شفهيا فهي سابقة لن نسمح بتحقيقها”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير الأشغال علي حمية
حمية: حركة الطيران ستبقى كالمعتاد
مبنى جمعية المصارف
جمعية المصارف تقرّر الإضراب الاثنين وتعليقه الأربعاء
الموافقة على إشراف وزارة الاقتصاد على شراء القمح اللبناني

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط