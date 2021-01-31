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رابطة طلاب لبنان: إضراب تحذيري غدا الإثنين

31 - يناير - 2021
رابطة طلاب لبنان

رابطة طلاب لبنان

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أعلنت “رابطة طلاب لبنان” في بيان، “الإضراب التحذيري يوم الإثنين في 1 شباط”، داعية جميع الطلاب إلى “مقاطعة صفوف التعلم عن بعد في هذا التاريخ”.

وعددت أسباب الدعوة الى الاضراب:
1- الرفض الكلي لسياسة الحشو الدراسي وتكثيف الدروس.
2- التأكيد أن سياسة التعلم عن بعد المتبعة تزيد العبء على كاهل الطلاب، وليست كافية لإجراء الإمتحانات الرسمية، كون عدد كبير من الدروس ما زالت غير مكتسبة عند الطلاب.
3- رفض سياسة دولرة الأقساط.
4- التأكيد على دعم التعليم الرسمي في لبنان والتعليم المهني.
5- ضرورة تطبيق قانون الدولار الطالبي وفورا.
6- عدم وجود خطة لوزارة التربية والتعليم للخروج من الأزمة.

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