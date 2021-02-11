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رابطة طلاب لبنان: لالتزام الإضراب لمدة 3 أيام

11 - فبراير - 2021
المدارس في لبنان

المدارس في لبنان

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دعت رابطة طلاب لبنان في بيان، “جميع الطلاب إلى التزام الإضراب لمدة ثلاثة أيام”، مؤكدة “وقوفها بجانب جميع الطلاب من دون المساس بحقوق الأساتذة”، محملة “المسؤولية إلى كل معني في حل الأزمة التربوية التي ترافق الطلاب منذ بداية العام الدراسي”.

ولفتت إلى أنها “بعد اجتماع مجلسها الإداري، قررت بعد التصويت بأغلبية مجلسها إعلان الاضراب الشامل لمدة ثلاثة أيام السبت والإثنين والثلثاء، قابلة للتجديد، على أن تعيد الوزارة حساباتها في حق الطلاب، إضافة إلى التزام البند الثالث مع هيئة تنسيق اللجان الطالبية في لبنان، على أمل تثبيته وإلغاء البندين الأولين”.

وأكد رئيس الرابطة عمر هرموش أنه “سيبقى متابعا ملف الطلاب على كل الأصعدة ويقدم حلولا عدة لمساعدتهم وتأمين التعليم بأقصى درجاته وأفضل طرقه بما يريح الطلاب والأساتذة بالطرق المتاحة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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