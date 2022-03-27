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رابطة طلاب لبنان: لن نسمح لهم بتدمير مستقبل الوطن كما دمروا حاضره

27 - مارس - 2022
الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

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استنكرت “رابطة طلاب لبنان” “التهميش المتعمد الممارس بحق الجامعة اللبنانية، جامعة الوطن، من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي والمياه وعدم توافر المستلزمات التعليمية والمكتبية في القاعات والمختبرات، إلى عدم حصول الموظفين والمتفرغين والمتعاقدين على حقوقهم، وما ينتج من هذا التهميش من ضرر مباشر على الطلاب ومستقبلهم وعلى الوطن لبنان بشكل عام، فالطلاب هم مستقبل لبنان، ولن نسمح لهم بتدمير مستقبل الوطن كما دمروا حاضره”.

وطالبت الرابطة في بيان “بتعديل الموازنة العامة وتخصيص الميزانية الكافية للجامعة اللبنانية وتأمين كل مستلزماتها لتستطيع اكمال رسالتها التعليمية، بخاصة انها قد اصبحت الامل الوحيد للطلاب في ظل الظروف القاهرة التي نعيشها”.

كما طالبت المنظمات والجمعيات بـ”فعل كل ما يمكنهم لدعم جامعة الوطن وسد ما استطاعوا من الثغرات الموجودة، والتي قد توصل الجامعة إلى الاغلاق”.

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