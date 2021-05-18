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رابطة لبنان لرجال الاعمال في قطر: كلام وهبة لا يمثلنا ولا يمثل أي لبناني

18 - مايو - 2021
قطر ولبنان

قطر ولبنان

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استنكرت رابطة لبنان لرجال الاعمال في دولة قطر “ما صدر عن وزير خارجية لبنان المستقيل شربل وهبة من افتراءات وادعاءات بحق أهلنا وأخوتنا في الخليج العربي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة، مؤكدة ان هذا الكلام لا يمثلها ولا يمثل أي لبناني يدرك مدى عمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط بين لبنان ودول الخليج عموماً، فهذه البلاد التي لطالما وقفت الى جانب لبنان واستقبلت اللبنانين من دون أي تمييز لا يستطيع وزير مستقيل أن يسيئ اليها وإلى كل اللبنانين المقيمين فيها”.

واعتبرت الرابطة أن “كلام وهبة كأنه لم يكن كونه صدر عن شخص غير ذي صفة ولا يمثل أحداً”، مؤكدة ان العلاقة مع دول الخليج يعبر عنها كل لبناني لا يريد إلا الخير للبنان ولاشقائه العرب، ولن يتمكن تصريح من هنا او هنالك ان يعكر العلاقات مع هذه الدول التي كانت وستبقى وجه خير لكل عربي ولبناني حقيقي.

طالبت الرابطة من السلطات اللبنانية الاعتذار من الاشقاء العرب عن الكلام غير المسؤول كما اتخاذ كافة اللاجراءات القانونية والدستورية بحق وزير الصدفة.

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