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رابطة متقاعدي الثانوي: معاً لاسقاط مشروع الموازنة

12 - فبراير - 2022
المدارس

المدارس

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عقدت الهيئة الادارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي ‏الرسمي، اجتماعاً استثنائياً بحثت خلاله تفاصيل مشروع الموازنة الذي ‏أقره مجلس الوزراء، وأصدر المجتمعون بيانا، أعربوا فيه عن رفضهم ‏‏”موازنة تعتمد على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، موازنة ‏تفرض ضريبة على معاشات التقاعد وتتحكم بمعاشات وما تبقى من ‏أموال الناس وتعتمد الدولار الجمركي ب 22000، موازنة تأخذ من ‏المواطنين أكثر مما تعطيهم ولا تؤمن الطبابة والاستشفاء لموظفيها ‏ومتقاعديها ومواطنيها”.
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وأشارت الى ان “الايجابية الوحيدة في هذه الموازنة هي إقرار بأحقية ‏التماثل بالعطاءات بين الموظف الذي لا يزال في الخدمة وبين زميله ‏المتقاعد، عبر تعديل المادة 135”.‏
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واعتبرت ان “المساعدة المالية لن تعوض أكثر من 10 % مما فقدته ‏القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات، في حين أن المطلوب هو إعادة ‏الاعتبار للحد الادنى للاجور والرواتب والمعاشات”.
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وختمت الهيئة داعية الى “إنصاف المتقاعدين لتشملهم المساعدة المالية ‏أسوة ببقية الأساتذة”.‏

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