رابطة معلمي الأساسي: مشروع الموازنة اعتداء على حقوق الوظيفة العامة

دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى “التزام الإضراب يوم غد الثلاثاء 2 شباط 2021 الذي دعت إليه هيئة تنسيق القطاع العام”.

وقالت في بيان اليوم: “ترى الهيئة الإدارية للرابطة أن الموازنة تؤسس لانهيار مؤسسات القطاع العام كافة، تمهيدا للتخلص منها نهائيا، واستبدالها بالتعاقد الوظيفي، وتطيح بما تبقى من الراتب التقاعدي.

لذا تطالب كما سائر القطاعات المتضررة، بسحب أو تعديل مشروع الموازنة وإعادة النظر فيه بحيث لا يمس بحقوق الموظفين في القطاع العام وسائر الفئات الوظيفية، وتدعو وتؤكد على جميع مديري المدارس الرسمية والمعلمين التزام الإضراب العام والشامل في المدارس الرسمية لدوام قبل الظهر وذلك يوم غد الثلاثاء، ووقف أشكال التعليم كافة”.

وأعلنت الرابطة أن تحركاتها “ستكون تصاعدية ولن تقتصر على الإضراب بالتنسيق مع هيئة تنسيق القطاع العام دفاعا عن لقمة العيش وللحفاظ على القطاع العام”.