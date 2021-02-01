الأحد 6 ذو القعدة 1443 ﻫ - 5 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رابطة معلمي الأساسي: مشروع الموازنة اعتداء على حقوق الوظيفة العامة

1 - فبراير - 2021
بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن

بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن

A A A
طباعة المقال

دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى “التزام الإضراب يوم غد الثلاثاء 2 شباط 2021 الذي دعت إليه هيئة تنسيق القطاع العام”.

وقالت في بيان اليوم: “ترى الهيئة الإدارية للرابطة أن الموازنة تؤسس لانهيار مؤسسات القطاع العام كافة، تمهيدا للتخلص منها نهائيا، واستبدالها بالتعاقد الوظيفي، وتطيح بما تبقى من الراتب التقاعدي.
لذا تطالب كما سائر القطاعات المتضررة، بسحب أو تعديل مشروع الموازنة وإعادة النظر فيه بحيث لا يمس بحقوق الموظفين في القطاع العام وسائر الفئات الوظيفية، وتدعو وتؤكد على جميع مديري المدارس الرسمية والمعلمين التزام الإضراب العام والشامل في المدارس الرسمية لدوام قبل الظهر وذلك يوم غد الثلاثاء، ووقف أشكال التعليم كافة”.

وأعلنت الرابطة أن تحركاتها “ستكون تصاعدية ولن تقتصر على الإضراب بالتنسيق مع هيئة تنسيق القطاع العام دفاعا عن لقمة العيش وللحفاظ على القطاع العام”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

النائب ابراهيم منيمنة
النائب منيمنة يحمّل عون مسؤولية التنازل عن حقوق لبنان البحرية
مبنى بلدية بيروت
توضيح من محافظ بيروت بشأن التجمعات لمتابعة مباراة “بيروت – الرياضي”
الرئيس ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
عون يبحث مع ميقاتي دخول “انرجان باور” المنطقة المتنازع عليها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان يكشف قيمة الاحتياطي المتبقي في “المركزي”
بيان لـ”الرياضي” بشأن مباراة “بيروت”!
كاريش
دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!