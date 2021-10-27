الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رابطة معلمي التعليم الأساسي: الشهادة المتوسطة عنوان المنافسة

27 - أكتوبر - 2021
مدرسة

معهد

A A A
طباعة المقال

صدر هن الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان ما يلي:

“طالعتنا صحف اليوم ومواقع التواصل الإجتماعي بجدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الخميس 28-10-2021 وقد ورد في البند العاشر منها اقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة.

إن الرابطة إذ تعرب عن رفضها لأي محاولة للمساس بإمتحانات الشهادة المتوسطة تسأل ما الداعي لإقتراح صفة العجلة مكرر وهل أن إمتحانات الشهادة المتوسطة ستؤدي الى اندلاع الحرب العالمية الثالثة أم انها سبباً لإرتفاع أسعار المواد الغذائية أم كانت سبباً لإنهيار الأوضاع الإقتصادية في لبنان.

كنا نتمنى لو أن من تقدم بهذا الإقتراح وهو ممثل الشعب أن تتفتق عبقريته الى إقتراح قوانين لمعالجة مشاكل وهموم الشعب وكان الأجدى بمن اقترح مشروع القانون أن يفكر بإقتراح قوانين تؤمن للناس قوت يومهم وتمنع انهيار مدخراتهم بل كان الأجدى أن يتصدى لإرتفاع أسعار المحروقات وعدم قدرة المعلمين على الوصول الى مدارسهم.

ان الرابطة تناشد دولة رئيس مجلس النواب و رئيسة لجنة التربية النيابية وأصحاب السعادة النواب رفض اقتراح مشروع قانون إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لأنها تعتبر أن الشهادة المتوسطة هي عنوان المنافسة بين المدارس فيما بينها وبين القطاعين الرسمي والخاص وهي أيضاً عنوان التطوير والتقدم للمعلمين والإجتهاد والمثابرة للتلاميذ ولنا ملء الثقة بالمجلس النيابي الكريم أن لا يقدم على هكذا خطوة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الخارجية والمغتربين
    وزارة الخارجية تعزّي مصر بضحايا حريق الكنيسة
    نفايات - تعبيرية
    تكدس أكوام من النفايات.. والأهالي يناشدون
    النائب جبران باسيل
    باسيل: منع التهريب أحد شروط قيام الدولة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!