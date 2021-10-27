رابطة معلمي التعليم الأساسي: الشهادة المتوسطة عنوان المنافسة

صدر هن الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان ما يلي:

“طالعتنا صحف اليوم ومواقع التواصل الإجتماعي بجدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الخميس 28-10-2021 وقد ورد في البند العاشر منها اقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة.

إن الرابطة إذ تعرب عن رفضها لأي محاولة للمساس بإمتحانات الشهادة المتوسطة تسأل ما الداعي لإقتراح صفة العجلة مكرر وهل أن إمتحانات الشهادة المتوسطة ستؤدي الى اندلاع الحرب العالمية الثالثة أم انها سبباً لإرتفاع أسعار المواد الغذائية أم كانت سبباً لإنهيار الأوضاع الإقتصادية في لبنان.

كنا نتمنى لو أن من تقدم بهذا الإقتراح وهو ممثل الشعب أن تتفتق عبقريته الى إقتراح قوانين لمعالجة مشاكل وهموم الشعب وكان الأجدى بمن اقترح مشروع القانون أن يفكر بإقتراح قوانين تؤمن للناس قوت يومهم وتمنع انهيار مدخراتهم بل كان الأجدى أن يتصدى لإرتفاع أسعار المحروقات وعدم قدرة المعلمين على الوصول الى مدارسهم.

ان الرابطة تناشد دولة رئيس مجلس النواب و رئيسة لجنة التربية النيابية وأصحاب السعادة النواب رفض اقتراح مشروع قانون إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لأنها تعتبر أن الشهادة المتوسطة هي عنوان المنافسة بين المدارس فيما بينها وبين القطاعين الرسمي والخاص وهي أيضاً عنوان التطوير والتقدم للمعلمين والإجتهاد والمثابرة للتلاميذ ولنا ملء الثقة بالمجلس النيابي الكريم أن لا يقدم على هكذا خطوة”.