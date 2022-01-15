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رابطة معلمي التعليم الأساسي: لم يعد بمقدورنا الحضور للمدارس!!

15 - يناير - 2022
المدارس

المدارس

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أكّدت رابطة معلمي التعليم الاساسي أن “مصادر الإستدانة قد نضبت ومقومات العودة لم تتوفر، والحوافز المالية لم تصل الى عدد كبير من المعلمين ملاك أو متعاقدين أو مستعان بهم، لذا المعلمين ليس بمقدورهم الحضور الى مدارسهم.”

وطالبت في بيان “بتذليل العقبات أمام أبسط مقومات العودة الى المدرسة وهي:

1.تسريع دفع الحوافز (٩٠$) لجميع العاملين في المدرسة كي يتمكنوا من العودة الى مراكز عملهم.

2.إلزام المصارف بقرار خطي واضح من حاكم مصرف لبنان برفع قيمة السحوبات من صناديق المدارس بما لا يقل عن ٥٠ مليون ليرة شهرياً، كما سحب الرواتب والمستحقات والتقديمات مرة واحدة.

3.دفع مستحقات المتعاقدين والمستعان بهم شهرياً كي يستطيعوا الاستمرار بالحضور الى مدارسهم.

4.إصدار القرار الواضح حول أجر الساعة والحوافز للتعليم في دوام بعد الظهر، مع لفت النظر إلى ان الجمعيات تدفع الأجور بالدولار.

5.تسريع عملية تسليم الكتب والقرطاسية الى كافة المدارس وكذلك ادوات التعقيم وفحوصات الـrapid test .

6.تأمين عقد لقاء مع رئيس الحكومة لمطالبته بالمواضيع المطلوبة من الحكومة وأهمها تصحيح الرواتب وزيادة بدل النقل ورفع اجر الساعة للمتعاقدين.”

وأملت في أن تتم معالجة المطالب الواردة خلال الأسبوع المقبل ليبنى على الشيء مقتضاه، مؤكدة أن “لا قدرة على الحضور الى المدارس لا في الدوام الصباحي ولا الدوام المسائي”.

ودعت الاساتذة الى تنفيذ اعتصام أمام المناطق التربوية يوم الأربعاء في ٢٠٢٢/١/١٩.

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