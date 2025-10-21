الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
رابطة موظفي الإدارة العامة تحذّر الإعلام من التعامل مع هيئتها السابقة.. انتهت ولايتها منذ 2019

رابطة موظفي الإدارة العامة

رابطة موظفي الإدارة العامة

دعت الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية إلى الامتناع عن ذكر أو التعامل مع الهيئة الإدارية السابقة للرابطة وكأنها لا تزال قائمة أو شرعية.

وأوضحت الهيئة في بيان أنّ الولاية القانونية للهيئة الإدارية السابقة انتهت منذ عام 2019، ولم يتم تجديد انتخابها وفق الأصول والنظام الداخلي، ما يعني أنّها فقدت كامل صفتها القانونية والتمثيلية، وبالتالي لا تملك أي حق في التحدث باسم الرابطة أو إصدار بيانات أو مواقف عنها.

وشدّدت على أنّ أي إشارة إعلامية إلى هذه المجموعة بصفتها الهيئة الإدارية تُعدّ تشويشًا متعمّدًا على الرأي العام ومساهمة في شرعنة انتحال صفة يعاقب عليها القانون.

كما أعلنت الهيئة العامة أنّها تحمّل المسؤولية القانونية الكاملة لكل وسيلة إعلامية أو شخص يروّج لهذه الصفة أو يتداولها، مؤكدة احتفاظها بحقّها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من ينتحل صفتها أو يدّعي تمثيلها زورًا.

وختمت بالدعوة إلى احترام الشرعية النقابية، والالتزام بـ الموضوعية والمهنية في التعاطي مع قضايا الرابطة وموظفي الإدارة العامة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

