الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025
برامج

رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب الشامل الخميس: كرامتنا أولاً والحقوق تُؤخذ ولا تُعطى

منذ 37 دقيقة
رابطة موظفي الإدارة العامة

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيانٍ لها، التوقف الشامل عن العمل في كل الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية يوم الخميس ٢٣ تشرين الأول الجاري، تزامنًا مع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده تجمع روابط العاملين في القطاع العام في مبنى الفندقية – الدكوانة عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، لإطلاق الموقف الحاسم من الواقع المعيشي الصعب الذي يواجهه الموظفون.

وأوضحت الرابطة أنّ هذه الخطوة تأتي بعد انقضاء المهلة التي طلبتها الحكومة للنظر في الحقوق الجامعة والمحقة للعاملين في القطاع العام، متهمة السلطة بـ”اللامبالاة الفاضحة والانفصال عن الواقع”، ومؤكدة أنّ ما يحصل هو عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه.

وشدّد البيان على أنّ الإضراب ليس ترفًا بل صرخة غضب وكرامة في وجه سلطة تتجاهل معاناة العاملين منذ سنوات، محذرًا من أي محاولة جديدة للتسويف أو الالتفاف على المطالب.

وختمت الرابطة دعوتها إلى الالتزام الكامل بالإضراب والمشاركة في المؤتمر الصحافي، مؤكدة أنّ الكرامة أولاً، والحقوق تُؤخذ ولا تُعطى.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

