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رابطة موظفي الادارة تعلن الاضراب في الادارات العامة الجمعة وتلوح بالاضراب المفتوح

10 - مارس - 2021
آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 3:55 مساءً
رابطة موظفي الإدارة العامة

رابطة موظفي الإدارة العامة

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أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية الادارة العامة ومعيشة الموظف وكرامته التي اصبحت في الحضيض ولم يعد راتبه يكفيه لمتطلبات المعيشة في حدها الادنى.

وأعلنت في بيان لها أنه تزامنا مع انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب بعد غد الجمعة، تطالب بمنح جميع الموظفين من دون استثناء دفعة على غلاء المعيشة لا تقل عن مليون ليرة لبنانية ريثما يتم تصحيح الأجور بشكل شامل.

وكشفت الرابطة عن نيتها الاضراب العام والشامل في كل الادارات العامة الجمعة 12 آذار، وهي ستعلن الاضراب العام المفتوح ابتداء من الاثنين 15 منه، في ضوء ما سينتج من جلسة مجلس النواب المزمع انعقادها.

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