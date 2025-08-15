الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
راجي السعد: كلام قاسم اليوم يشكل منعطفاً خطيراً

منذ 6 دقائق
النائب راجي السعد

النائب راجي السعد

كتب النائب راجي السعد على منصة “اكس”: “أسف لإصرار الشيخ نعيم قاسم على وضع الشيعة اللبنانيين في مواجهة الدولة اللبنانية التي نريدها للجميع. كما نستنكر تهديده بالفتنة الداخلية في مقابل إصرار السلطات الدستورية على قرار حصر السلاح بيد الدولة. إن كلام قاسم اليوم يشكل منعطفاً خطيراً لأنه يشكل رفضاً لقيام الدولة وإصراراً على إبقاء لبنان ساحة للمشاريع الإيرانية”.

