رازي الحاج: أما آن الأوان لأن ينتهي لبنان المزرعة والسلاح المتفلت؟!

أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصة “إكس” قائلًا: “في دولة “شريعة الغاب” يسقط الشاب سليمان سركيس برصاص الغدر لينضم إلى قافلة الشهداء. عزاؤنا لعائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة ولبلدة شكا التي جُبل ترابها بدماء الأبطال، أبطال القضية”.

وأضاف: “أما آن الأوان لأن ينتهي لبنان المزرعة والسلاح المتفلت ويولد لبنان العدالة والمحاسبة. نطالب اليوم بإنزال أشدّ العقوبات بحقّ الفاعلين ولن نقبل بالتفريط بدم سليمان، وعلى القضاء اللبناني أن يقوم بدوره ولو لمرة واحدة وتلقين المجرمين درسًا، وكل من تسول له نفسه استسهال استعمال السلاح والقيام بجريمة مماثلة”!

في دولة "شريعة الغاب" يسقط الشاب سليمان سركيس برصاص الغدر لينضم إلى قافلة الشهداء. عزاؤنا لعائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة ولبلدة شكا التي جُبل ترابها بدماء الأبطال، أبطال القضية.. أما آن الأوان لأن ينتهي لبنان المزرعة والسلاح المتفلت ويولد لبنان العدالة والمحاسبة. نطالب اليوم… — Razi W. El Hage (@RaziElHage) November 19, 2023

هذا وتوفي الشاب سليمان سركيس، في مستشفى “سيدة المعونات” في جبيل، والذي كان أطلق عليه النار الإثنين المنصرم.

وكان سركيس تعرّض لهجوم مسلّح أثناء تواجده داخل سيارته في منطقة شكا – كفرحزير، حيث اقترب مجهول من السيارة وأطلق النار على رأسه، ولاذ بالفرار.