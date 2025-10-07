رازي الحاج: ابتزاز علني لأهل المتن وكسروان وبيروت

كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصة “اكس” :

ابتزاز علني لأهل المتن وكسروان وبيروت، بمنع جمع النفايات فقط لاننا رفضنا توسعة مطمر الجديدة، ونحن وهم يدركون اننا لدينا أربعة أشهر في ذمة مطمر الكوستابرافا وان المطمر الصحي الوحيد في لبنان اليوم هو مطمر الناعمة . أناشد رئيس الحكومة طلب رفع النفايات من الشوارع الآن!

