الأحد 25 محرم 1447 ﻫ - 20 يوليو 2025 |
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رازي الحاج: التيار الوطني الحر سلم القرار لحزب الله!

منذ 47 دقيقة
رازي الحاج

رازي الحاج

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أشار النائب عن حزب القوات اللبنانية رازي الحاج إلى أنّ “التيّار الوطني الحرّ يتحمّل مسؤوليّة تسليم القرار السياسي لحزب الله كما كان الغطاء المسيحي له وندعو “الحزب” للإنضمام إلى الدولة”، مضيفاً أنّ “المجتمع الدولي يريد للبنان أن يكون مزدهراً والخطر يزول حين نكوّن دولة قويّة والعدو الإسرائيلي سيستمرّ بالإعتداء على لبنان في حال تركنا له الذرائع”.

ولفت الحاج، في مقابلة عبر موقع mtv، إلى أنّ “التيّار الوطني الحرّ يتحمّل مسؤوليّة تسليم القرار السياسي لحزب الله كما كان الغطاء المسيحي له وندعو “الحزب” للإنضمام إلى الدولة”.

وعن ملفّ نزع سلاح حزب الله، قال: “نزع سلاح حزب الله لن يؤدّي إلى حرب أهليّة والجيش قادر على أن يمسك بالأمن”.

وتابع: “الحكومة وعدت بأنّها سترسل مشروع قانون إلى مجلس النوّاب يتضمّن تعديلات في ما يخصّ موضوع المغتربين ومتمسّكون بالعريضة التي قدّمناها”.

أمّا في ما يخصّ ملفّ انفجار مرفأ بيروت، فاعتبر أنّ “لا أحد يجب أن يكون فوق القانون وما شهدناه في السنوات الماضية هو عرقلة لمسار القرار الظني في ملفّ انفجار مرفأ بيروت”.

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