رازي الحاج: التيار الوطني الحر غطى سلاح حزب الله الذي دمّر المؤسسات

اكد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج “اننا نريد في الوقت المناسب طرح نظام اداري سياسي يفصل مشاكل الناس اليومية عن التجاذب السياسي ولكن ذلك في وقته، اليوم لن نذهب الى حوار يحملنا مسؤولية الفراغ، وهم يريدون الحوار لسببين لنقل مسؤولية التعطيل الى حوار لا ينتج ويحوّل الجميع الى مسؤولين عن التعطيل، في حين اننا نحن احترمنا الدستور وحضرنا الجلسات والتزمنا بالقواعد الدستورية”.

وأوضح الحاج في حديث تلفزيوني، بانه “حتى الآن لم نبلغ من “التيار الوطني الحر” أي موقف يتعلق بالتخلي عن التقاطع على الوزير السابق جهاد أزعور، فلننزل الى المجلس ونعقد اول دورة ومن ثم دورات متتالية حتى انتخاب رئيس داخل مجلس النواب ولتكن معركة انتخابية بكل ما للكلمة من معنى”.

أضاف “نحمل التيار الوطني الحر مسؤولية ما وصلنا اليه اليوم لأنه غطى سلاح حزب الله الذي دمّر المؤسسات واوصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم”.