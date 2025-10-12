رازي الحاج: الزيارة السورية بداية لإعادة تموضع العلاقة وتعليق عمل المجلس اللبناني ـ السوري

اعتبر النائب رازي الحاج أن “الزيارة السورية إلى لبنان حقّقت أول غيث المطالبات بإعادة تموضع العلاقة بين البلدين، لا سيما من خلال تعليق العمل بالمجلس اللبناني السوري”، مشدداً على “ضرورة إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الموقّعة، خصوصاً تلك المتصلة بالأمن وملف المعتقلين والمخفيين قسراً، إضافة إلى القضايا المتعلقة بعودة النازحين غير الشرعيين”.

وفي حديثٍ إلى برنامج “لقاء الأحد”، أشار الحاج إلى أن “ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا خطوة أساسية لتثبيت السيادة اللبنانية”، موضحاً أن “ورقة براك الأخيرة تضمنت أهدافاً جامعة للبنانيين، أبرزها ترسيم الحدود مع كل من سوريا وإسرائيل وقبرص، ودعم الجيش اللبناني وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها”.

وانتقد الحاج إعلان تفاصيل الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، داعياً الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية إلى “إصدار بيانات دقيقة تحدد طبيعة الأهداف التي تُقصف، وما إذا كانت عسكرية أو مدنية”، مشدداً على أن “الشفافية ضرورية لحماية لبنان دبلوماسياً ولتحديد المسؤوليات وإيضاح مدى التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف أن “بعد اتفاق غزة، قد يكون التصعيد في لبنان وارداً، لكونه يخدم مصالح نتنياهو الانتخابية الذي يسعى إلى تثبيت ما يراه نصراً أمام الإسرائيليين”.

وفي الشأن الانتخابي، أكد الحاج أن من حق تكتل الجمهورية القوية “تقديم أي تعديل على قانون الانتخاب”، معتبراً أن “الهيئة العامة للمجلس النيابي هي المخوّلة التصويت عليه ديمقراطياً”. وانتقد كلام الرئيس نبيه بري عن “قدسية القانون”، قائلاً: “حتى الدستور اللبناني له آلية للتعديل”.

ورأى الحاج أن “بري بهذه الممارسة يُظهر نفسه أمام المجتمع الدولي كمعطّل للمؤسسة الوحيدة المنبثقة من الشعب”، موضحاً أن “مقاطعة الجلسات هدفها التشديد على وجوب احترام النظام الداخلي للمجلس النيابي وانتظام العمل التشريعي”.