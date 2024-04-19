رازي الحاج: تطبيق القانون سيكون شعار المرحلة للحد من التواجد الفوضوي للنزوح السوري

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، الذي قال بعد اللقاء: “وضعت صاحب الغبطة في التحرك الذي يقوم تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية لجهة التواجد السوري غير الشرعي في لبنان والخطوات العملية بالتنسيق مع البلديات والقوى الامنية”.

وأشار الى أن “تطبيق القانون سيكون شعار المرحلة للحد من التواجد الفوضوي للنزوح السوري غير الشرعي الذي بدأ يؤثر على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية”.

وأكد أن “التكتل يقوم بخطوات عملية في هذا الملف”، معرباً عن أسفه “كيف ان البعض لا عمل لديه الا الحقد والفجور والشتيمة ونبش القبور”، لافتاً الى أنه “لا يجوز الرد على هؤلاء من الصرح البطريركي لانهم اولا لا يستحقون الرد عليهم، وثانيا لاننا فعلا نقوم بخطوات عملية اذ اننا وضعنا منذ اليوم الاول خطة لاقامة مخيمات على الحدود كما فعلت تركيا والاردن، الا ان رفضهم لاقامة هذه المخيمات تحت اشراف الامم المتحدة اوصل لبنان الى ما وصل اليه من تواجد عشوائي للسوريين غير الشرعيين”.

وقال: “هم شاركوا في كل الحكومات ولم نر اي خطوة عملية، ونحن اليوم من موقعنا في المعارضة نقوم بخطوات عملية بدأت تأخذ طابعا ملموسا والبلديات تتجاوب معنا والاعداد الى انخفاض مستمر”.

ومن الزوار ايضا قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، ثم المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.