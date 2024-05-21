رازي الحاج: فقط في لبنان يلي استحوا ماتوا!

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج عبر تطبيق “أكس”: “فقط في لبنان:

– نواب الممانعة: ربط التغذية الكهربائية بالجباية قرار ظالم ومجحف، حجز الدرجات النارية غير المرخصة منذ سنوات (قبل إقفال النافعة) استهداف لبيئة المقاومة!

– مرفأ طرابلس: تهريب على عينك يا تاجر او “تكرم عينك يا تاجر” حتى لو كنت تاجر سلاح!

– بعض قضاة لبنان: اعطاء إشارة بإعادة فتح محال أقفلت من قبل الامن العام ضمن حملة إقفال المحال غير الشرعية.

– مؤسسة المياه ومؤسسة الكهرباء: زيادة التعرفة هي الحل وبعد اكثر من سنة لا تحسن لا في كهرباء ولا المياه!

شو فينا نحكي بعد؟ وقاحة ما بعدها وقاحة، وبسبب انعدام المحاسبة تحولت الوقاحة إلى فجور!”.

وختم: “يلي استحوا ماتوا!”.