الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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رازي الحاج: لإنزال أشد العقوبات في حق كل مسؤول لا يلتزم رعاية الأطفال

منذ دقيقتين
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

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أجرى عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج اتصالاً برئيس قسم الصحّة في المتن وسام حبشي، لمتابعة قضية تعنيف الطفل في إحدى دور الحضانة في المتن.

وغرّد الحاج عبر حسابه على “تويتر”: “لا للتساهل في هذا الأمر ولإنزال أشد العقوبات بحق كل مسؤول لا يلتزم رعاية الأطفال واحتضانهم. أطفالنا بحاجة لحضن سالم من كل أذى والطفولة بهجة الحياة وسعادتها ولن نسكت قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرتكبين. ونحن على تواصل مع رئيس قسم الصحة وسام حبشي لمتابعة إجراءات عملية ختم المؤسسة بالشمع الأحمر”.

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