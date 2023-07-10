رازي الحاج: لإنزال أشد العقوبات في حق كل مسؤول لا يلتزم رعاية الأطفال

أجرى عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج اتصالاً برئيس قسم الصحّة في المتن وسام حبشي، لمتابعة قضية تعنيف الطفل في إحدى دور الحضانة في المتن.

وغرّد الحاج عبر حسابه على “تويتر”: “لا للتساهل في هذا الأمر ولإنزال أشد العقوبات بحق كل مسؤول لا يلتزم رعاية الأطفال واحتضانهم. أطفالنا بحاجة لحضن سالم من كل أذى والطفولة بهجة الحياة وسعادتها ولن نسكت قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرتكبين. ونحن على تواصل مع رئيس قسم الصحة وسام حبشي لمتابعة إجراءات عملية ختم المؤسسة بالشمع الأحمر”.

نتابع مع رئيس قسم الصحة في المتن الدكتور وسام حبشي قضية تعنيف الطفل في إحدى دور الحضانة وإجراءات عملية ختم المؤسسة بالشمع الأحمر ولن نتساهل في هذا الأمر ولإنزال أشد العقوبات بحق كل مسؤول لا يلتزم رعاية الأطفال واحتضانهم. أطفالنا بحاجة لحضن سالم من كل أذى والطفولة بهجة الحياة… — Razi W. El Hage (@RaziElHage) July 10, 2023