رازي الحاج لوزير الأشغال: شكراً

النائب رازي الحاج مع وزير الأشغال العامة فايز رسامني

كتب النائب رازي الحاج عبر حسابه على “أكس”: “أشكر وزير الأشغال العامة فايز رسامني استكمال كل الملفات طرقات المتن:

انطلياس – بكفيا – ضهور الشوير – المروج – عينطورة

– الدلب – دير شمرا

– بولونيا – الخنشارة – بتغرين

– بعبدات – ضهر الصوان – بحرصاف -بكفيا

– المكلس – بيت مري – برمانا – بعبدات – الدوار

– المتن السريع إلى بعبدات”.

اشكر وزير الاشغال العامة فايز رسامني،استكمال كافة الملفات طرقات المتن:

-انطلياس – بكفيا – ضهور الشوير – المروج – عينطورة

-الدلب -دير شمرا

-بولونيا – الخنشارة – بتغرين

-بعبدات – ضهر الصوان – بحرصاف -بكفيا

-المكلس -بيت مري – برمانا -بعبدات -الدوار

6-المتن السريع إلى بعبدات pic.twitter.com/wpel0DTZWc — Razi W. El Hage (@RaziElHage) September 6, 2025