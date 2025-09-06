رازي الحاج لوزير الأشغال: شكراً

كتب النائب رازي الحاج عبر حسابه على “أكس”: “أشكر وزير الأشغال العامة فايز رسامني استكمال كل الملفات طرقات المتن:
اشكر وزير الاشغال العامة فايز رسامني،استكمال كافة الملفات طرقات المتن:
-انطلياس – بكفيا – ضهور الشوير – المروج – عينطورة
-الدلب -دير شمرا
-بولونيا – الخنشارة – بتغرين
-بعبدات – ضهر الصوان – بحرصاف -بكفيا
-المكلس -بيت مري – برمانا -بعبدات -الدوار
6-المتن السريع إلى بعبدات pic.twitter.com/wpel0DTZWc
— Razi W. El Hage (@RaziElHage) September 6, 2025