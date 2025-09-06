السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
رازي الحاج لوزير الأشغال: شكراً

منذ ساعتين
النائب رازي الحاج مع وزير الأشغال العامة فايز رسامني

النائب رازي الحاج مع وزير الأشغال العامة فايز رسامني

كتب النائب رازي الحاج عبر حسابه على “أكس”: “أشكر وزير الأشغال العامة فايز رسامني استكمال كل الملفات طرقات المتن:
انطلياس – بكفيا – ضهور الشوير – المروج – عينطورة
– الدلب – دير شمرا
– بولونيا – الخنشارة – بتغرين
– بعبدات – ضهر الصوان – بحرصاف -بكفيا
– المكلس – بيت مري – برمانا – بعبدات – الدوار
– المتن السريع إلى بعبدات”.

