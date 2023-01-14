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رازي الحاج: نحن في عدالة مفقودة

منذ 3 دقائق
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

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حضر النائب رازي الحاج منذ قليل إلى أمن الدولة للوقوف مع أهالي الشهداء.

وفي هذا المجال، أكد الحاج أننا نحن في عدالة مفقودة، داعياً القضاء إلى أخذ قرار بإعادة الأمور إلى نصابها وإلى المسار القضائي الحقيقي فالسلطة القضائية المسيّسة عوض تخفيف جرح أهالي ضحايا انفجار المرفأ تنكأ بجراحهم وللأسف العقلية هي نفسها.

يأتي هذا الكلام عقب إعلان النائب ملحم خلف أنّ “القاضي زاهر حمادة عدل عن قراره بترك وليام نون وأبقاه موقوفًا وربط ملفه بملف بيتر بو صعب وطلب مثول الأخير”.

وكان ذكر خلف أنّ “الشرطة القضائية أنهت التحقيق مع نون واتصلت بالقاضي حمادة الذي قرّر تركه حرّاً بسند إقامة في قضية الشرطة القضائية بانتظار ما سيحصل في قضية أمن الدولة”.

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