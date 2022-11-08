الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
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رازي الحاج يتابع العطل في كابل كهرباء يغذي بسكنتا والجوار

منذ ساعة واحدة
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

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صدر عن مكتب النائب رازي الحاج – دائرة المراجعات، بيان، أشار الى ان النائب الحاج “يتابع منذ اسبوع العطل في كابل الكهرباء الذي يغذي مدينة بسكنتا وجوارها مع مؤسسة كهرباء لبنان والفرق الفنية المتعاقدة معها والتي تعمل على اصلاح العطل خلال 24 ساعة القادمة”.

وأعلم البيان اهالي جرد المتن (11 بلدة) ان تقدما يحرز لتوفير حلول مستدامة لمشكلة الطاقة عبر وكالات تنمية اجنبية و/او القطاع الخاص المحلي بالتنسيق مع البلديات المعنية.

أضاف البيان: “كما يهم دائرة المراجعات في مكتب النائب الحاج التأكيد انها تقوم يوميا بمتابعة عشرات القضايا والشكاوى وليست في صدد اصدار بيان حول كل موضوع، بل تكتفي بالبيان الصادر اليوم للتأكيد على متابعتها لكل شاردة وواردة في قضاء المتن عامة وبسكنتا بشكل خاص عسى ان يصمت بعض قليلي الادب والاصل”.

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