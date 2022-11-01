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رازي الحاج يُطلق حملة فحوص مخبرية لمياه الشفة في المتن

منذ 39 دقيقة
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

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يواصل لبنان تسجيل المزيد من الإصابات بوباء الكوليرا الذي يهدّد صحة مئات آلاف الناس في لبنان، وسط قطاع صحي منهك.

وفي إطار العمل على مكافحة الوباء المستجد، أطلق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب “رازي الحاج” حملة اجراء فحوصات مخبرية لينابيع مياه الشفة في المتن، للتأكد من خلوّها من اي ملوثات جرثومية ومنها الـ”كوليرا”.

الحملة التي أشرفت عليها مستشارة النائب الحاج لشؤون الرقابة الصحية “ندى ضو”، انطلقت اليوم من مدينة بسكنتا وشملت كل الينابيع التي اعتاد الأهالي على تعبئة المياه منها، وينتظر صدور نتائج الفحوصات خلال نهاية الأسبوع الحالي في بيان رسمي يصدر عن مكتب النائب رازي الحاج.

وكان وزير الصحة “فراس أبيض” قد أعلن أن الدفعة الأولى من لقاحات الكوليرا وصلت، للمساعدة في مكافحة حالات الإصابة المتصاعدة التي وصلت إلى قرابة 1500 حالة.

ولم يحدد أبيض عدد اللقاحات التي وصلت الى البلاد.

وقال أبيض في مؤتمر صحفي إن “للقاح دورًا أساسيًا في الوقاية من انتشار الكوليرا والحد من ذلك”.

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