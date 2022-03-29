رافضًا استقالة الحكومة.. ميقاتي: لن أكون سببًا بتعطيل الانتخابات

أشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الى انه يلمس دعما كبيرا لمساعدة لبنان من الخارج، فيما يستمر التخبط في الداخل، معتبرا ان البعض يسعون الى استثمار كل الأمور في الحملات الانتخابية.

كلام ميقاتي جاء في تصريح بعد رفع الجلسة العامة في قصر الاونيسكو، حيث قال: هناك سعي للاستثمار في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم عليها. والخاسر الاكبر من هذه الحملات هو البلد. وبدل ان نتعاون، حكومة ومجلسا نيابيا، للخروج من الازمة التي نحن فيها، نرى تهجما لا فائدة منه”، لافتا الى انه “سمعنا كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لم لا، طالما ان اوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، واذا كان المجلس النيابي مستعدا للتعاون معنا، فهذا امر اساسي لان البلد يتطلب تضافر كل الجهود”.

وأكد ميقاتي أنه لن ينساق الى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، وقال: ” لن اكون سببا لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن اقدم على الاستقالة”،مشددا على “عدم امكانية حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم”.

وعن الفريق الذي يدعو الى طرح الثقة بالحكومة، قال: “لقد سمعتم التصريحات التي قيلت بالامس”.

أما في ما يتعلق بملف “الكابيتال كونترول”، قال ميقاتي: “هذا الموضوع مطروح امام المجلس النيابي منذ شهرين كاقتراح قانون، والمجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي، وقد أضفناها على الاقتراح المعروض على المجلس، فطلبوا مجددا ان نحيله كمشروع قانون من قبل الحكومة، وهذا ما سيحصل. نحن مستعدون للمحاسبة على اي عمل نقوم به واكرر الدعوة للتعاون الكامل بيننا وبين السادة النواب والمجلس النيابي الكريم، ومع احترامي لكل الاراء، لكن يجب ان تطرح على اساس المصلحة الوطنية. كفى تغليبا للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية، لان الوطن هو من يدفع الثمن”.