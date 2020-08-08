رامكو ناشدت المواطنين فصل الزجاج عن النفايات لتسهيل جمعها

قدمت شركة “رامكو”، في بيان، تعازيها لأهالي الفقداء وأعربت عن تضامنها مع المواطنين الذين تأثروا بتداعيات الانفجار، وقالت: “إن الانفجار الذي حصل مساء الثلاثاء المنصرم في مرفأ بيروت تسبب بأضرار جسيمة في معمل الفرز في الكرنتينا، مما عرقل عملية جمع النفايات في بيروت وتوقفها لمدة 36 ساعة.

نجم هذا التوقف عن تراكم هائل للنفايات التي امتزجت بالزجاج والردميات المتبعثرة على الطرقات جراء الانفجار، مما أدى إلى تأخير ملموس لعملية جمع النفايات التي اختلطت بالزجاج، فاضطررنا إلى الاستعانة بالجرافات والرافعات الشوكية للتمكن من انتشال محتوى المكبات إذ أصبح من المستحيل انتشالها بالأيدي”.

وطلبت من المواطنين “التوقف عن رمي الزجاج في المكبات أو بقربها وخلطها بالنفايات، وأن يجمعوا الزجاج والردميات في مكان بعيد عنها لكي نتمكن من جمع النفايات بسرعة أكبر”، داعية الى ان “يتعاونوا معنا لكي يتسنى لنا التخلص من النفايات، ولمتعهدين آخرين جمع الزجاج والردميات بدورهم”.

وختمت مؤكدة أننا “سنعمل جاهدين، وبفضل تجاوبكم للنداء، على إعادة طرق بيروت وشوارعها نظيفة وخالية من النفايات خلال 48 ساعة”.