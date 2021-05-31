رامي عليق.. ترك ولم يترك

علم “صوت بيروت إنترناشونال” أن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، استجوب المحامي رامي عليق المدعى عليه بجرم تحقير القضاء والقدح والذم بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وبعد جلسة تحقيق استغرقت ثلاث ساعات، قرر القاضي بيرم استبدال قرار توقيفه بكفالة مالية قدرها مليون ليرة، ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهرين، ومنعه من دخول قصور العدل مدة شهرين أيضا.

ورغم قرار تركه ودفع قيمة الكفالة لم يطلق سراح عليق، بل أحيل موقوفا إلى النيابة العامة العسكرية، للنظر بأمر الادعاء عليه بجرم مقاومة عناصر الأمن بالعنف والشدة خلال توقيفه.