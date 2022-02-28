ربطة الخبز إلى مزيد من الارتفاع؟

أكد رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف أن حتى لو ارتفع سعر القمح عالمياً فلن يرتفع سعر ربطة الخبز لأن القمح مدعوم من مصرف لبنان والسعر يعتمد على سعر صرف الدولار وسعر النفط.

وطالب سيف وزارة الاقتصاد في حديث تلفزيوني الإسراع في استيراد الطحين الجاهز من اي سوق لأي دولة ونطالب رفع الرسم الجمركي على المادة لأننا في ظرف استثنائي.

من جانبه، أكّد مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري جريس برباري أن روسيا ورومانيا واوكرانيا كانت المصادر الاساسية لاستيراد القمح لأن كلفة النقل منها اقل، مطمئناً الى أن لبنان بصدد ايجاد مصادر أخرى للقمح مثل الهند وأن مكتب الحبوب والشمندر السكري سينهي اليوم تحضير دفتر الشروط الذي يتضمن مواصفات القمح المناسب لإعداد الخبز العربي.

وأوضح في حديث تلفزيوني أن الاموال مؤمنة وكل ما علينا فعله هو ايجاد المصدر البديل لأوكرانيا، مشيراً الى أن هذه العملية ستحتاج الى ايام معدودة بين وضع دفتر الشروط، طرح المناقصة، وتبليغ مصرف لبنان.

وكشف برباري عن أن معدل استيراد القمح سنوياً يتراوح بين 570 الى 600 الف طن، أي 50 الف طن شهرياً، مؤكداً أن “همنا الاساسي هو بقاء ربطة الخبز في ادنى سعر ممكن.”

ولفت الى أن استيراد الطحين مطروح كفكرة بديلة، وتحدث عن عقبة في هذا الملف قائلاً: هناك 14% ضريبة على استيراد الطحين يجب رفعها، ويجب السير باجراء آخر.