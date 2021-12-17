الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ربطة الخبز بالدولار؟

17 - ديسمبر - 2021
أزمة طحين بدأت تطرق الأبواب

أزمة طحين بدأت تطرق الأبواب

A A A
طباعة المقال

استبعد نقيب اصحاب الافران في جبل لبنان انطوان سيف أن “يتم ‏رفع الدعم عن القمح خصوصاً في هذه الظروف، مؤكدا انه لن يتم ‏تسعير ربط الخبز بالدولار لأن سعرها مدولر أصلاً بطريقة غير ‏مباشرة”.‏

وقال في حديث إذاعي: “جرت العادة ان يعاد النظر كل اسبوع ‏بموضوع سعر الخبز لكن التسعيرة لم تتخطى سقف الـ500 الى ‏‏1000 ليرة لبنانية”.‏

يذكر أنه اوضح وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال في وقت ‏سابق “ان المطاحن تعاني شحّاً كبيراً في مادة القمح وصلت الى حدّ ‏النفاد النهائي ولا تتحمل المسؤولية المطاحن التي ستزوّد السوق ‏بالطحين ريثما تتسلم القمح من البواخر التي يبدو ان هناك تأخراً في ‏فتح اعتماداتها”.‏

ونفى علمه ما اذا كان الهدف رفع الدعم عن الطحين، “لكن اذا حصل ‏هذا الامر فهذه كارثة اجتماعية وانسانية ووطنية لأن ذلك يعني تسعير ‏ربطة الخبز بالدولار وهذا ما يهدد ما تبقى من الأمن الإجتماعي”.‏

كما دعا أصحاب المطاحن “الى اتخاذ موقف شجاع ومشرّف وعدم ‏استلام القمح المدولر وليتحمّل المسؤولون نتيجة اي قرار يتخذ في ‏هذا الشأن، لأن رفع الدعم عن القمح قرار تفجير للشارع والأمن ‏الوطني وأخطر بكثير مما يتوقعه البعض لأنها كل ما تبقّى من لقمة ‏الفقير في لبنان”.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    السفير السعودي وليد بخاري
    بخاري: الحديث عن لقاء سري بين حزب الله والسعودية مضحك
    بسام مولوي
    تعميم صادر عن مولوي بشأن الابنية الآيلة للسقوط
    الياس جرادي
    الياس جرادي: أنا طبيب قبل أن أكون نائبًا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الدولار
    انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟