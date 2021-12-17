استبعد نقيب اصحاب الافران في جبل لبنان انطوان سيف أن “يتم رفع الدعم عن القمح خصوصاً في هذه الظروف، مؤكدا انه لن يتم تسعير ربط الخبز بالدولار لأن سعرها مدولر أصلاً بطريقة غير مباشرة”.
وقال في حديث إذاعي: “جرت العادة ان يعاد النظر كل اسبوع بموضوع سعر الخبز لكن التسعيرة لم تتخطى سقف الـ500 الى 1000 ليرة لبنانية”.
يذكر أنه اوضح وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال في وقت سابق “ان المطاحن تعاني شحّاً كبيراً في مادة القمح وصلت الى حدّ النفاد النهائي ولا تتحمل المسؤولية المطاحن التي ستزوّد السوق بالطحين ريثما تتسلم القمح من البواخر التي يبدو ان هناك تأخراً في فتح اعتماداتها”.
ونفى علمه ما اذا كان الهدف رفع الدعم عن الطحين، “لكن اذا حصل هذا الامر فهذه كارثة اجتماعية وانسانية ووطنية لأن ذلك يعني تسعير ربطة الخبز بالدولار وهذا ما يهدد ما تبقى من الأمن الإجتماعي”.
كما دعا أصحاب المطاحن “الى اتخاذ موقف شجاع ومشرّف وعدم استلام القمح المدولر وليتحمّل المسؤولون نتيجة اي قرار يتخذ في هذا الشأن، لأن رفع الدعم عن القمح قرار تفجير للشارع والأمن الوطني وأخطر بكثير مما يتوقعه البعض لأنها كل ما تبقّى من لقمة الفقير في لبنان”.