ربطة الخبز بـ10 آلاف ليرة؟

كشفت مصادر في وزارة الاقتصاد لـ”النهار” عن أن سعر ربطة الخبز قد يرتفع لكنّه لن يصل إلى الـ10 آلاف ليرة.

يذكر أنه أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في وقت سابق قرارين، الأول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من “فئة 85″ و”zero” و “extra” و”super extra” وكل الفئات الأخرى، والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض.

وقد حدّد سلام سعر ووزن الخبز الابيض، في الافران والمتاجر الى المستهلك على كافة الاراضي اللبنانية كما يلي:

– ربطة حجم وسط على ان لا يقل وزنها عن 355 غرام أي الربطة الصغيرة: 5000 ليرة كحد اقصى، في الفرن الى الموزع 4145 ليرة، من الموزع الى المتجر 5000 ليرة، في المتجر الى المستهلك 5500 ليرة.

– ربطة حجم وسط على ان لا يقل وزنها عن 830 غرام أي الربطة الكبيرة: 8000 ليرة كحد اقصى، في الفرن الى الموزع 6800 ليرة، من الموزع الى المتجر 8000 ليرة، في المتجر الى المستهلك 8500 ليرة.

– ربطة حجم كبير على ان لا يقل وزنها عن 1035 غرام أي الربطة العائلية: في الفرن الى المستهلك 9500 ليرة، في الفرن الى الموزع 8250 ليرة، من الموزع الى المتجر 9500 ليرة، في المتجر الى المستهلك 10000 ليرة كحد اقصى.