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ربطة الخبز بـ3000 قريباً... ونعمة: الحكومة في عطلة نهاية الأسبوع

26 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 10:27 صباحًا
الخبز

خبز

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تردد أنّ وزير الاقتصاد سيعمد إلى رفع سعر ربطة الخبز إلى 3000 ليرة لبنانية الأسبوع المقبل.

وفي اتصال مع “النهار”، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، أنّ “سعر ربطة الخبز مرتبط بعوامل متعددة، منها سعر الدولار، والقمح، والسكر، وأكياس النايلون، وجميعها مواد أسعارها تتحرك”.

وتابع أنّه “إذا كان ميشال حايك يعلم إلى أي هامش ستصل إليه الأسعار، أنا سأعلم!”.

وشرح أنّ “سعر ربطة الخبز يحدّد وفقاً إلى برنامج يتم تزويده بمدخلات، منها أسعار المواد الأولية ومواد التوضيب، ليقوم بإعطاء السعر النهائي”.

وختم أنّه من المرتقب تشكيل حكومة في عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الدولار والتأثير على الأسعار.

    المصدر :
  • النهار

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