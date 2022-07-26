ربطة الخبز بـ35 ألف ليرة قريباً؟

أكد وزير الاقتصاد امين سلام أنه في حال رفع الدعم ستصبح ربطة الخبز بين ٣٠ و ٣٥ الف ليرة.

وفي هذا المجال، لا شيء يوحي بانفراجات في ملف الخبز في المستقبل القريب. فتتوالى الإقفالات، عن حق أو غير حق، في الأفران، فيما الطلب يشهد ارتفاعاً متزايداً.

فنقابة المخابز والأفران أوضحت في بيان أنها “بحاجة إلى زيادة نسبة إنتاجها، لتتوافق مع حجم الطّلب المتزايد نتيجة وجود أكثر من 700 ألف سائح من جهة، ولزيادة الطّلب على الخبز العربي لارتفاع سعر الخبز الإفرنجي ومشتقاته، بعد رفع الدعم عن الطحين المخصص لصناعته من جهة ثانية”.

في المقابل خفضت وزارة الاقتصاد كميات الطحين المدعوم لصناعة الخبز الابيض إلى 17 ألف طن شهرياً، من دون أن تجد حلاً مستداماً لاستيراد القمح بالكميات الكافية. في المقابل ما زال قرض البنك الدولي لدعم القمح بقيمة 150 مليون دولار معلقاً، ولم يلقَ بعد طريقه إلى التنفيذ لغاية اللحظة، رغم كثرة الوعود.