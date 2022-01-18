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ربطة الخبز.. هل يُرفع وزنها أم ينخفض سعرها؟

منذ ساعة واحدة
الخبز

الخبز

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أكد مدير عام الحبوب والشمندر السكري جريس برباري أن “هناك توجّهاً إلى رفع وزن ربطة الخبز بدلاً من خفض سعرها”.

وقال: “من المحتمل خفض سعر الربطة بشكل بسيط. لكن العمل يجري على إجراء دراسة تُبنى على زيادة وزن الربطة إرضاءً للجميع”.

يذكر أنه سجل دولار السوق السوداء تراجعاً ملحوظاً في الأيام القليلة الماضية ما أدى إلى انخفاض الأسعار على كافة الصعد.

وصدر اليوم جدول أسعار المحروقات وتعكس الاسعار الجديدة انخفاضاً كبيراً، وهكذا أصبحت:

بنزين 95 أوكتان: 362400 (-6800)
بنزين 98 أوكتان: 374400 (-7400)
مازوت: 332600 (-30200)
غاز: 291000 (-28600).

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