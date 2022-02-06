الأثنين 6 رجب 1443 ﻫ - 7 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ربيع الامين لصوت الناس: الاغتراب اللبناني لن يموّل السفارات من دون خطة عملية لتفعيل عملها

منذ 17 ساعة
رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض ربيع الأمين

رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض ربيع الأمين

A A A
طباعة المقال

عبّر رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض ربيع الأمين عن مخاوف اغترابية على انتخابات المغتربين.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لدينا حذر شديد في الاغتراب مما يحصل في لبنان ووصلتنا اخبار ان على طاولة البحث تثبيت الدائرة 16 وتطيير اشراك المغتربين في انتخاب الـ128 مقعدا”.

وكشف: “حصل ضغط في فرنسا واجتماعات مع مجلس النواب الفرنسي للضغط لعدم تطيير انتخابات المغتربين او العودة للدائرة 16 وضغط لمغتربين في اميركا واكثر من بلد في هذا الاتجاه اليوم “.

وقال: “الاغتراب اللبناني لن يموّل السفارات ولا الهدر الذي يحصل في السفارات وان وضعت الخارجية خطة عصرية لادارة وتفعيل عمل السفارات قد نعيد النظر بالامر “.

واشار الى ان “سفارات لبنانية تواصلت مع رجال اعمال لبنانيين في عدد كبير من الدول وهناك رفض تام لدعم السفارات من دون خطة عملية لتفعيل عمل السفارات “.

واضاف: “بالنسبة للموضوع الانتخابي الجاليات مستعدة للمساعدة في امور القرطاسية وما الى ذلك يوم الانتخاب ولكن المغتربين يرفضون تمويل العملية الانتخابية وجمع 4.5 مليون دولار من المغتربين في سبيل ذلك”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

الجيش اللبناني
الجيش يستأنف توزيع تعويضات على المتضررين من انفجار المرفأ
إيناس
إيناس غادرت ولم تعد… هل شاهدتموها؟
وليد جنبلاط
جنبلاط: لماذا عدنا الى سلف الكهرباء من خارج الموازنة؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

والد الطفل ريان
بالفيديو: والد الطفل ريان يحذر من هؤلاء الأشخاص
الطفل ريان
العالم يبكي ريان.. وفاة الطفل المغربي بعد 5 أيام قضاها في قاع البئر
الطفل ريان
عقب وفاة الطفل ريان.. صحيفة تفجّر مفاجأة!