رجعت الشتوية.. منخفض جوي قادم من تركيا إلى لبنان

يسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب غرب تركيا يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مع برق ورعد ويستمر تأثيره حتى مساء الاثنين حيث ينحسر تدريجيا ويعود الطقس ربيعيا مع عودة الحرارة الى الارتفاع .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13و 2\درجة.

تحذير من سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال ويتوقع تساقط امطار خفيفة محلية في المناطق الشمالية صباحا كما تنشط الرياح في الفترة المسائية.

– الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل وتكون الرياح ناشطة وتشتد شمالاً لتلامس الـ65 كلم/س .

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما وتبقى الرياح ناشطة أحيانا لتلامس الـ65 كلم/س.

– الأحد: غائم جزئياً يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط الامطار ابتداءً من الظهر مع برق ورعد واحتمال تساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق.