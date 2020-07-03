رجل يطلق النار على نفسه في شارع الحمراء وآخر يشنق نفسه في صيدا

أقدم المدعو ع.ه. على إطلاق النار على نفسه في شارع الحمراء في بيروت، بالقرب من مقهى Dunkin، وسط حالة من الذهول لدى المارة.

وبحسب إدارة الـ”Dunkin”، فإن الشاب ليس موظفاً في المقهى كما يتم التداول، ولا علاقة للمحل بالحادث سوى أن اطلاق النار حصل بالقرب من المقهى.

كما وجد المواطن س. ح. جثة في منزله بمنطقة وادي الزينة في صيدا، وتبدو علامات حبل قد لُفّ على رقبته. وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، حيث فتحت تحقيقاً في الحادث. وعُلم أنّ الضحية كان يعاني من ضائقة مالية في الفترة الأخيرة وهو متزوج ولديه ابنة، وكان يعمل سائق فان.