رجي: “حزب الله” يحتكر تمثيل الطائفة الشيعية… وقرار حصر السلاح اتخذ

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مقابلة على قناتي “العربية” و”الحدث” أن “لبنان يشهد تحولا سياسيا كبيرا يتمثل في استعادة المؤسسات لدورها”، مشيرا إلى أن “وزارة الخارجية، كغيرها من مؤسسات الدولة، بدأت تستعيد موقعها الفاعل على الساحتين العربية والدولية بعد سنوات من الغياب، نتيجة السياسات الخاطئة”.

كما أوضح أن “الحكومة الحالية اتخذت قرارا تاريخيا بحصر السلاح بيد الدولة، وتم تكليف الجيش بإعداد خطة متكاملة لآلية التنفيذ، من المقرر عرضها خلال جلسة مجلس الوزراء في 2 أيلول المقبل”.

وأشار إلى أن “أي تأجيل تقني مقبول إن كان محدودا زمنيا سواء كان اسبوعا أو اسبوعين، لكن لا مجال للتأجيل المفتوح”.

وعن زيارة المبعوث الأميركي طوم براك، كشف رجي أن “الجانب الأميركي قدم خطة متكاملة تشمل الانسحابات، إعادة الإعمار، وحصرية السلاح، ولبنان وضع ملاحظاته على هذه الخطة، وتم التوصل إلى تصور مشترك، مع تأكيد ضرورة التزام إسرائيل مبادرات حسن النية، ومنها الانسحاب من الأراضي المحتلة وتسليم الأسرى”.

وعن الجدل حول زيارة مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، شدد رجي على أن “الزيارات الإيرانية تتم، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية”، لافتا إلى أنه “رفض لقاء لاريجاني نظرا لتصريحات القيادة الإيرانية المسيئة للدولة اللبنانية وتدخلها في شؤوننا الداخلية وتمويلها لتنظيمات مسلحة خارجة عن الشرعية”.