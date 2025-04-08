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رجي عرض مع فالكونر آخر التطورات وملف النزوح

منذ 6 دقائق
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. رويترز

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. رويترز

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر، بحثا خلاله آخر المستجدات والتطورات في الجنوب. وجدّد المطالبة بـ”ممارسة ضغط دولي على إسرائيل للإنسحاب بشكل كامل وفوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانية التي تحتلها”.

كما عرض رجي مع الوزير البريطاني لملف النزوح السوري والدور الذي يمكن أن تقوم به المملكة المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية وتأمين عودة النازحين الى سوريا في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، أجرى رجي اتصالا هاتفيا بوزير خارجية تركيا هاكان فيدان ناقشا خلاله الأوضاع في لبنان والمنطقة، واستعرضا الدور الذي ستضطلع به اللجنة الأمنية الخماسية التي إنبثقت عن اجتماع عمان والتي ستتولى مهمة التنسيق ووضع الآليات اللازمة للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

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